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Эксперты Military Watch назвали "прорывным" облик нового российского комплекса "Варан"

Он способен брать на борт до 50 летательных аппаратов различных классов

ТАСС, 22 января. Облик нового универсального морского комплекса (УМК) "Варан", разработанного Невским проектно-конструкторским бюро (Невское ПКБ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации), является прорывным. Об этом в пятницу сообщило американское издание Military Watch.

По мнению издания, "Варан" обладает соотношением стоимости и эффективности, которое превосходит соответствующий показатель универсальных десантных кораблей (УДК), ранее разработанных российской судостроительной промышленностью. При относительно небольшом водоизмещении новый УМК способен брать на борт до 50 летательных аппаратов различных классов, в том числе, боевые самолеты, вертолеты и беспилотники, отмечает Military Watch.

Как ранее сообщал ТАСС, Невское ПКБ разработало УМК "Варан" и новый УДК. "Варан" представляет собой авианесущий комплекс, отличающийся высокой степенью автоматизации и возможностью применения робототехнических комплексов. На его борту может размещаться 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов. Водоизмещение корабля составляет около 45 тыс. тонн, длина - около 250 м, ширина - 65 м, осадка по конструктивной ватерлинии - 9 м. "Варан" способен развить скорость до 26 узлов.

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