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Российские военные привезли гуманитарную помощь в детский реабилитационный центр в Сирии

Военнослужащие привезли в центр продуктовые наборы с мукой, сахаром, чаем и другими основными продуктами, а также сладости

ХАМА /Сирия/, 23 января. /ТАСС/. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели гуманитарную акцию в детском реабилитационном центре в сирийской провинции Хама, раздав находящимся там ребятам продуктовые наборы и сладости. Центр является одним из немногих в стране, где оказывают психологическую помощь детям из районов, где велись активные боевые действия.

"Мы участвовали в открытии этого центра полтора месяца назад. После этого было принято решение провести гуманитарную акцию и помочь детям, пострадавшим во время войны. Кроме того, приготовили от наших офицеров центра и группировки небольшие сладкие подарки. Мы не можем помочь детям, но немножко их порадовать мы бы хотели", - сказал журналистам начальник отдела ЦПВС капитан 1-го ранга Николай Лебедь.

Он отметил, что российские военнослужащие привезли в центр в поселке Телль-Сальхаб как традиционные продуктовые наборы с мукой, сахаром, чаем и другими основными продуктами, так и сладости - местные, сирийского производства, и привезенные из России.

Реабилитационный центр в Телль-Сальхабе открыт на частные деньги. Поселок ранее находился всего в 2 км от передовой и регулярно обстреливался, поэтому в нем много детей, получивших не только ранения и контузии, но и психологические травмы. С момента открытия в нем получили помощь уже более 1,1 тыс. ребят.

"Это благотворительный центр, в котором есть три отдела: отдел психологической помощи детям, пострадавшим во время войны, отдел обучения детей и отдел реабилитации инвалидов. Детям из провинции Хама помогают волонтеры, прошедшие специальный курс обучения", - пояснила журналистам руководитель центра Ясмин Салман.

О работе ЦПВС

Работа российского ЦПВС в Сирии, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, продолжается с 2016 года. По данным ЦПВС, в республике с начала процесса урегулирования проведены 2 694 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,6 тыс. тонн.

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