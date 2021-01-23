Умер бывший главком ВМФ России Феликс Громов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Бывший главком ВМФ России (1992-1997) адмирал флота Феликс Громов умер на 84-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

"Феликс Николаевич скончался в пятницу. Сейчас определяется место и дата его похорон", - уточнил он. О причине смерти не сообщается.

Адмирал флота Громов родился в 1937 году. Служил в ВМФ СССР с 1955 года, начинал с Тихоокеанского флота. Некоторое время служил в Ракетных войсках стратегического назначения. Затем вернулся в ВМФ и был командиром крейсеров "Дмитрий Пожарский", "Адмирал Сенявин". Звание "адмирал флота" присвоено в 1996 года. До смерти состоял в Управлении генеральных инспекторов Минобороны РФ.