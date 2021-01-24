В Нагорный Карабах вернулись уже более 50,6 тыс. беженцев

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Свыше 50,6 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с момента прекращения боевых действий в регионе, за последние сутки на автобусах из Еревана в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев приехали 137 человек. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны России.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт прибыло 137 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 50 тыс. 658 человек", - говорится в сообщении.

Российские миротворцы находятся Нагорном Карабахе в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в регионе.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.