Минобороны скорректировало требования к самолету непосредственной огневой поддержки

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министерство обороны России скорректировало требования к самолету непосредственной огневой поддержки, разрабатываемому на базе военно-транспортного самолета. Этот летательный аппарат задействуют для поддержки войск на поле боя. Артиллерийским огнем и управляемыми боеприпасами он будет поражать пехоту, укрепления и бронетехнику противника днем и ночью в любых погодных условиях. Работы по проекту начались еще в 2016 году. В 2019 году стало известно, что базой для него должен стать Ан-12, но позже выяснилось, что он не отвечает требованиям, предъявляемым к подобной технике. Об этом пишут "Известия".

Как рассказали изданию источники в ОПК, в арсенал российского самолета непосредственной огневой поддержки, помимо 57-миллиметровой пушки, войдут управляемые авиационные средства поражения - высокоточные бомбы и ракеты. Ранее предполагалось, что данный самолет будет вооружен только артиллерийскими системами. Добавление же управляемых боеприпасов должно превратить машину в полноценный самолет огневой поддержки, способный поражать наземные цели днем и ночью в любую погоду.

Первый контракт на научно-исследовательские работы (НИР) по данной тематике был подписан между Минобороны и ПАО "Ил" еще в 2016 году (копия документа есть в распоряжении издания). В его рамках исследовалась сама возможность и целесообразность создания вооруженного артиллерией самолета. НИР были завершены и приняты оборонным ведомством в декабре 2017 года.

Новые планы создания самолета такого типа были озвучены летом 2019 года. Сообщалось, что на первом этапе исследований для него переоборудуют Ан-12, на который установят две 57-миллиметровые автоматические пушки.

"До сих пор нет уверенности, что подобная машина нужна нашим вооруженным силам, - рассказал эксперт Владислав Шурыгин. - Американцы создавали свой AC-130 для сил специальных операций. До сих пор он для поддержки спецопераций и применяется. Такие самолеты пригодны для атак на боевиков и террористов, но к войне с серьезным противником они совершенно не приспособлены".

Применение самолетов непосредственной огневой поддержки

Самолеты непосредственной огневой поддержки стали знамениты во время войны во Вьетнаме. Именно тогда в США впервые была разработана ударная версия военно-транспортных самолетов. Подобные машины с мощным вооружением могли долго патрулировать в воздухе и непрерывно обстреливать цели из пушек и пулеметов, кружа вокруг них. По скорости, дальности и огневой мощи они заметно превосходили вертолеты.

Но уже в начале 1970-х годов во Вьетнаме такие самолеты стали нести серьезные потери. Ответным огнем автоматических пушек, ракетами ПВО и переносными ЗРК удалось сбить шесть AC-130 и дюжину их предшественников AC-47.

Тем не менее применение самолетов непосредственной огневой поддержки продолжилось. Они оказались вновь активно востребованы в 2000-е годы во время войн США в Афганистане и Ираке, в операциях против террористов на Ближнем Востоке.

Сегодня наиболее современной моделью такого американского самолета является AC-130J Ghostrider. На них по-прежнему устанавливают мощную 105-миллиметровую гаубицу. Ее дополняет скорострельная автоматическая 30-миллиметровая пушка. Новая модификация, в отличие от машин времен войны во Вьетнаме, может применять также управляемые бомбы и ракеты. Запланировано принять на вооружение 32 самолета данного типа.

Необходимость таких самолетов была поставлена под вопрос после операции против террористов в Сирии. По обнародованной Пентагоном статистике, обычная ударная авиация, включая штурмовики A-10 Thunderbolt II, задействовалась там в интересах спецназа гораздо чаще, чем самолеты непосредственной огневой поддержки. Тем не менее отказываться от их применения американские военные не намерены.

В СССР велись эксперименты по вооружению военно-транспортных самолетов, но они не получили большого развития. ВВС страны ориентировались на противостояние с серьезным высокотехнологичным противником. При наличии тысяч бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей подобный специализированный самолет непосредственной огневой поддержки считался ненужным, напоминают "Известия".