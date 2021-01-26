Российские военные альпинисты совершили восхождение на Эльбрус

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Инструкторы по горной подготовке Вооруженных сил России совершили трехдневное восхождение на Эльбрус, которое стало финальным этапом специальных сборов по горнолыжной подготовке. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Южного военного округа.

"Инструкторы по горной подготовке Вооруженных сил РФ завершили специальные сборы по горнолыжной специальной подготовке в спортивном центре "Терскол" в Кабардино-Балкарии и совершили восхождение на вершину горы Эльбрус", - говорится в сообщении.

Подъем на самую высокую точку России занял трое суток, уточнили в пресс-службе. В ходе восхождения военнослужащие закрепили на практике приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростного спуска.

В специальных сборах в спортивном центре "Терскол" приняли участие более 150 военнослужащих, прибывших из всех военных округов Вооруженных сил РФ, а также курсанты Военного института физической культуры.