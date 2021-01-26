Российские Ту-142МЗ выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ Тихоокеанского флота выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"26 января 2021 года пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полет над акваториями Берингова и Чукотского морей. Время нахождения самолетов в воздухе превысило 11 часов. За это время они преодолели более 8 тыс. км", - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

"Экипажи Ту-142МЗ отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", - пояснили в Тихоокеанском флоте.

В ближней зоне самолеты сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки сообщило, что опознало и отследило два российских самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски, при этом нарушения воздушного пространства США или Канады не было.