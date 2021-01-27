"Купол" разрабатывает ЗРК "Тор" корабельного базирования

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" станет межвидовым - на его основе создается комплекс корабельного базирования. Об этом сообщил гендиректор ИЭМЗ "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Мы стремимся сделать ЗРК "Тор-М2" межвидовым: работаем над созданием комплекса корабельного базирования. По всем этим направлениям мы планомерно двигаемся вперед", - рассказал Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона".

По словам главы "Купола", сейчас идут работы по модернизации комплекса в целом, а также его ключевых узлов и приборов. В частности, разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители и т. д. "Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу, это вообще постоянный, непрерывный процесс", - пояснил он.

Также ведется диверсификация несущей базы - в модельном ряду планируется появление изделия на колесном плавающем шасси.

"Также вдвое увеличена дальность ретрансляции данных с батарейного командного пункта, обеспечена возможность визуального оповещения оператора боевой машины (БМ) о подлете целей с дальности до 90 км, решен целый ряд других задач", - добавил Зиятдинов.