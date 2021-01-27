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В России завершили госиспытания первой электрической торпеды

Первые серийные образцы новых электрических торпед поступили на вооружение ВМФ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) завершила госиспытания первой российской электрической торпеды. Об этом в интервью газете "Военно-промышленный курьер" сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

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"В 2020 году мы завершили госиспытания также первой российской электрической торпеды. В СССР они выпускались, но с менее высокими характеристиками", - проинформировал Обносов.

По его словам, первые серийные образцы новых электрических торпед уже поступили на вооружение ВМФ РФ. "Они значительно превосходят западные образцы по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения", - отметил гендиректор.

КТРВ является крупнейшим российским производителем тактического ракетного оружия.

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