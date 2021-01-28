Российские военные следят за зашедшим в Черное море эсминцем ВМС США Porter

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Силы и средства российского Черноморского флота следят за действиями американского эсминца Porter, зашедшего в море. Об этом сообщили в четверг журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter ВМС США, зашедшего в 19 часов 28 января 2021 года в акваторию Черного моря", - сказали в ведомстве.

23 января в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за действиями зашедшего в акваторию Черного моря эсминца США Donald Cook. На фоне захода корабля мобильный береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" совершил марш в один из позиционных районов Крыма в рамках учений.

Корабли США периодически заходят в Черное море. В российском МИД неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США настаивают, что действуют в рамках конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.