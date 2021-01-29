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В Чечне прошли тактико-специальные учения с участием около 1,5 тыс. военных

По сценарию учений подразделения военной полиции ликвидировали группу условных террористов, совершивших нападение на один из военных объектов Минобороны

ГРОЗНЫЙ, 29 января. /ТАСС/. Тактико-специальные учения по ликвидации группы условных террористов, совершивших нападение на один из военных объектов Минобороны, прошли в Чечне с участием около 1,5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

По сценарию учений подразделения военной полиции 58-й общевойсковой армии ЮВО в Чечне ликвидировали группу условных террористов, совершивших нападение на один из военных объектов Минобороны.

"В ходе тактико-специального учения военные полицейские отработали порядок действий при получении сигнала тревоги, оперативному выходу в район выполнения учебно-боевой задачи, блокированию "противника", - отметили в пресс-службе.

В ходе учений кинологи с собаками отработали задачи по поиску взрывного устройства. Всего в учениях принимали участие около 1,5 тыс. военнослужащих.

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