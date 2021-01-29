Дом для военных на 120 квартир на Курилах сдадут во втором квартале 2021 года

ТАСС, 29 января. Военные строители во втором квартале 2021 года сдадут в эксплуатацию двухэтажный дом на 120 квартир для военнослужащих берегового ракетного дивизиона Тихоокеанского флота (ТОФ) на острове Итуруп Курильской гряды. Строительство ведется с учетом высокой сейсмичности района и ветровой нагрузки, сообщили ТАСС в пресс-службе Военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

"На острове Итуруп специалистами военно-строительного комплекса Минобороны ведется строительство двухэтажного общежития для военнослужащих берегового ракетного дивизиона Тихоокеанского флота. Во втором квартале этого года 120 мебелированных квартир распахнут свои двери для новоселов. Сейсмичность участка строительства оценивается в 9 баллов, в целях минимизации воздействия опасных природных факторов при строительстве объекта военными строителями применяются конструктивные и технологические решения, которые обеспечивают сейсмическую устойчивость здания", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Курилы характеризуются высокой ветровой и снеговой нагрузкой, поэтому при строительстве используются специальные материалы и технологии, в том числе дополнительная наружная ветро- и теплоизоляция, теплосберегающие стеклопакеты. Несмотря на то, что зимой на острове штормовые северо-западные ветры и метели, строительство ведется по графику, объект готов на 50%.

"Общая площадь строящегося армейского дома - 2 417,5 кв. м, на двух этажах здания располагаются уютные квартирные блоки (прихожая, две жилых комнаты, кухня, туалет и душевая), в помещениях будет все необходимое для комфортного проживания - диваны, шкафы, кухонные гарнитуры, электроплиты, чайники, телевизоры, холодильники. Для удобства жильцов предусмотрены комнаты бытового обслуживания, оборудованные стиральными и сушильными машинами, кладовые, технические помещения, есть помещение для хранения детских колясок, санок, лыж", - сообщили в пресс-службе.

Это уже восьмой подобный объект, построенный военными строителями на Кунашире и Итурупе. В 2018-2019 годах были введены в эксплуатацию семь блочно-модульных общежитий, в которых живут 840 военнослужащих и членов их семей.

В пресс-службе уточнили, что с 2015 года на Дальнем Востоке создается единая система береговой обороны, необходимая для контроля проливных зон Курильских островов и Берингова пролива, прикрытия маршрутов развертывания флота и повышения боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил Тихоокеанского флота. Безопасность побережья и многочисленных проливов обеспечивают боевые корабли и современные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". Предприятия военно-строительного комплекса Минобороны возводят объекты военного и социального назначения для обустройства военных городков Курильской гряды.