В России началась разработка экипировки "солдата будущего" четвертого поколения

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" начала работы по созданию индивидуальной боевой экипировки четвертого поколения, которая в перспективе заменит комплект третьего поколения "Сотник". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Ростех по заданию Минобороны России приступил к научно-исследовательским работам (НИР) по созданию боевой экипировки четвертого поколения для солдата будущего. Ее планируется разработать для замены экипировки третьего поколения "Сотник", - проинформировали в госкорпорации.

Как сообщили в Ростехе, в НИР участвуют ЦНИИточмаш и концерн "Калашников" (обе компании входят в Ростех), а также ряд других предприятий. "В ее рамках будут проанализированы передовые боевые комплекты армий мира и определены перспективы развития боевой экипировки. Будет также предложен полный спектр предстоящих научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, технологических исследований, необходимых для создания экипировки нового поколения", - отметили в Ростехе.

Итогом работы станет формирование межведомственной комплексной целевой программы развития боевой экипировки военнослужащих до 2035 года.

"В состав экипировки войдут последние достижения российского ОПК, включая новые системы защиты и жизнеобеспечения, роботизированное оборудование и интегрированные системы обмена информацией. Для создания такой экипировки требуется провести большой объем научных исследований. Сегодня мы приступили к первому этапу разработки - определению тактико-технических требований", - привели в пресс-службе слова индустриального директора Ростеха Бекхана Оздоева.

К концу 2020 года Ростехом были поставлены более 300 тыс. комплектов экипировки второго поколения "Ратник". Сейчас госкорпорация разрабатывает экипировку третьего поколения "Сотник", часть элементов которой уже проходит предварительные испытания.