Новейшая ЗРС С-400 "Триумф" заступила на боевое дежурство под Самарой

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Зенитная ракетная система С-400 в Самарской области заступила в пятницу на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья. Об этом говорится в сообщении Центрального военного округа (ЦВО).

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Перевооружение на С-400 в 1,7 раза повысило боевые возможности [зенитного ракетного] полка. Отличительной особенностью системы является увеличенная зона поражения, в пределах которой ведется уничтожение всех существующих и перспективных средств воздушного нападения", - цитирует пресс-служба командующего 14-й армией ВВС и ПВО ЦВО генерал-майора Владимира Мельникова.

Новая ЗРС С-400 была поставлена в декабре 2020 года. Передача техники и первый боевой пуск прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические и баллистические цели.