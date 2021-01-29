{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ОАК показал кадры с первым серийным истребителем Су-57

Самолет передан Минобороны России по государственному контракту на поставку 76 машин
' UACRussia/YouTube'

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) опубликовала кадры производства и полета первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.

Сегодня на Едином дне приемки министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили, что истребитель такого типа уже изготовлен и передан Минобороны России по государственному контракту на поставку 76 машин.

На эту тему
Какое оружие получила российская армия в 2020 году

По информации корпорации, на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина - филиале компании "Сухой", продолжаются работы по подготовке и разворачиванию серийного производства. С 2021 года планируется увеличение темпов постройки самолетов данного типа.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Новая техника ВС РФ
Минобороны раскрыло характеристики стратегического комплекса "Ярс-С"
Дальность полета образца вооружения - до 10 тыс. км, при этом работа ракеты осуществляется за счет твердого топлива
Читать полностью