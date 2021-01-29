ОАК показал кадры с первым серийным истребителем Су-57

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) опубликовала кадры производства и полета первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Сегодня на Едином дне приемки министру обороны РФ Сергею Шойгу доложили, что истребитель такого типа уже изготовлен и передан Минобороны России по государственному контракту на поставку 76 машин.

По информации корпорации, на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина - филиале компании "Сухой", продолжаются работы по подготовке и разворачиванию серийного производства. С 2021 года планируется увеличение темпов постройки самолетов данного типа.



Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.