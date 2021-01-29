Минобороны раскрыло характеристики стратегического комплекса "Ярс-С"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ впервые обнародовало информацию о дальности ракеты и другие характеристики новейшего подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс-С".

ТАСС рассказывает об одной из самых современных систем стратегического вооружения России

Как устроен ракетный комплекс "Ярс" ТАСС рассказывает об одной из самых современных систем стратегического вооружения России

Слайд с данными комплекса был продемонстрирован в ходе выступления заместителя министра обороны Алексея Криворучко на Едином дне приемки военной продукции в пятницу.

Согласно информационному слайду, калибр ракеты составляет 1,86 м, а длина - 17,8 м. Показатель стартовой массы ракеты составляет 46 тыс. кг, а масса полезной нагрузки - 1 250 кг. Дальность полета образца вооружения - до 10 тыс. км, при этом работа ракеты осуществляется за счет твердого топлива.

В ходе Единого дня приемки военной продукции командир Барнаульской дивизии РВСН генерал-майор Александр Прокопенков сообщил, что перевооружение соединения на "Ярс-С" завершится к концу 2021 года.