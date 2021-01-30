В России испытывают "умные" снаряды для новейшего комплекса "Деривация-ПВО"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех").

"Зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) 1К150 "Деривация-ПВО" наряду с раннее принятыми на вооружение боеприпасами получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами. Сегодня ведутся испытания указанных выстрелов", - сказали в пресс-службе.

Впервые на форуме "Армия-2018" была представлена боевая машина 2С38 из состава ЗАК 1К151 "Деривация-ПВО", а в июне 2020 года она впервые приняла участие в Параде Победы на Красной площади. В августе 2020 года в интервью ТАСС гендиректор концерна УВЗ Александр Потапов сообщил, что ЗАК начнет поступать в российские войска с 2022 года.

Самоходная зенитная установка создана в АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в УВЗ) на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и оснащается боевым модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм. Пушка способна вести стрельбу боеприпасами с дистанционным подрывом для наиболее эффективной борьбы с воздушными целями. Боевая машина 2С38 в первую очередь предназначена для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами и авиационными средствами поражения в ближней зоне. Также способна работать и по наземным целям.

Благодаря оптико-электронной системе наведения и разведки, продвинутой системе управления огнем боевая машина не нуждается в установке радиолокационной станции, что повышает ее скрытность. При помощи телевизионного и тепловизионного каналов 2С38 может эффективно находить цели в любых условиях, оставаясь невидимой для противника.