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Три корабля проекта "Буян-М" находятся в стадии строительства

Корабли предполагают оснащение комплексами "Калибр-НК"

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Еще три корабля проекта "Буян-М", которые предполагают оснащение комплексами "Калибр-НК", находятся в стадии строительства, сообщил в субботу во время церемонии поднятия флага на новом корабле ЧФ "Грайворон" в Севастополе генеральный директор АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"Нам доверяют строить такие корабли. Это девятый корабль серии и в строительстве находятся еще три корабля", - сказал Мистахов.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся с 2010 года для ВМФ РФ, являются многоцелевыми кораблями класса "река - море". Они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного и радиотехнического вооружения, в том числе ракетным комплексом "Калибр-НК".

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