"Петр Моргунов" завершил межфлотский переход с Балтики и прибыл в Североморск

МУРМАНСК, 30 января. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), завершил межбазовый переход с Балтики и прибыл в основной пункт базирования на Северном флоте - Североморск. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Северного флота.

"Сегодня утром большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" завершил межфлотский переход с Балтики на Северный флот и прибыл в Североморск. Церемония торжественной встречи прошла с участием командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева. Он приветствовал экипаж БДК и поздравил с прибытием в главную базу Северного флота - Североморск, который станет основным пунктом базирования корабля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в главной базе корабль встретили с оркестром, по традиции командующий флотом вручил командиру БДК "Петр Моргунов" капитану второго ранга Вячеславу Соловьеву жареного поросенка.

На флоте уточнили, что новый корабль зачислен в состав соединения Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, он усилит действующее соединение десантных кораблей и в основном будет действовать в морях Северного Ледовитого океана в составе арктической группировки Северного флота. "Корабль примет участие в предстоящих учениях Северного флота. Планы боевой и оперативной подготовки для него уже сверстаны", - цитируют в сообщении командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

Ранее сообщалось, что экипаж БДК полностью состоит из военнослужащих Северного флота. За время, проведенное ими на Балтике, в том числе во время государственных ходовых испытаний в Балтийском море, моряки успели изучить материальную часть корабля и прошли подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России.

БДК проекта 11711 обладают полным водоизмещением около 5 000 тонн и являются самыми крупными надводными кораблями, построенными в РФ в новейшее время. Вместимость корабля - 13 танков или 36 бронетранспортеров, до 300 десантников, до 30 грузовых автомобилей. Возможности позволяют перевозить до 1 500 тонн грузов в стандартных 20-футовых морских контейнерах. Вооружение - две шестиствольные артиллерийские установки АК-630М калибра 30 мм, сдвоенная артиллерийская установка АК-630М-2 "Дуэт" с радиолокационной системой управления огнем "Ласка". На корабле предусмотрено базирование вертолетов.