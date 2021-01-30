Эксперт: управляемый снаряд "Деривации-ПВО" сможет "ослеплять" технику на поле боя

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Новый управляемый снаряд для зенитного артиллерийского комплекса (ЗАК) 2С38 "Деривация-ПВО" существенно увеличит огневую мощь этой системы вооружения. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

"57 миллиметров - это максимальный калибр для легкой артиллерии, куда можно ставить электронные системы управления. Такой управляемый снаряд серьезно повышает огневую мощь системы. Принимая во внимание высокий темп стрельбы пушки [ЗАК "Деривация-ПВО"], можно утверждать, что плотность точного огня комплекса радикально вырастет", - отметил Литовкин.

С внедрением управляемого снаряда ЗАК "Деривация-ПВО" сможет представлять серьезную опасность даже для основных боевых танков, сказал эксперт. "Попадание нескольких 57-мм управляемых снарядов сможет нанести определенный урон электронике и датчикам ОБТ и оставить машину "слепой" на поле боя", - подытожил Литовкин.

По его словам, внедрение в линейку боеприпасов "Деривации-ПВО" управляемого снаряда значительно расширяет универсальность системы на поле боя. "Новый снаряд - это серьезное техническое решение, которое позволяет решать машине широкий спектр задач, в том числе, поражение бронетехники и инженерных сооружений", - добавил Литовкин.

Раннее в пресс-службе УВЗ сообщили ТАСС, что ЗАК "Деривация-ПВО" получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами.

ЗАК "Деривация-ПВО" является единственной в мире зенитной системой, поражающей воздушные цели при помощи 57-мм пушек и оснащенной средствами управления артиллерийским огнем.