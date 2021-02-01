СМИ: тральщик "Петр Ильичев" передадут Тихоокеанскому флоту летом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Передача Тихоокеанскому флоту тральщика "Петр Ильичев" намечена на лето текущего года. Об этом говорится в материале газеты "Красная звезда".

"Передача тральщика флоту России на Тихом океане запланирована на лето 2021 года", - отмечается в материалах газеты.

Спуск на воду нового корабля, согласно плану, должен состояться в феврале. Как уточняется в материале, на борту тральщика будут размещены подводные беспилотники, которые смогут обнаружить все типы боеприпасов в любых гидрологических и погодных условиях.

Поиск объектов на большой глубине будет осуществляться при помощи системы уничтожения мин "Александрит-ИСПУМ". "Она состоит из телеуправляемого подводного аппарата, способного выявлять подозрительные объекты в радиусе 500 метров и на глубине до 300 метров, а также подводных роботов", - говорится в статье.

Корабль ПМО "Петр Ильичев" был заложен в июле 2018 года. Он стал пятым серийным (шестым по счету) кораблем проекта 12700 "Александрит", строительство которого Средне-Невский судостроительный завод ведет по заказу ВМФ РФ. Ранее завод передал заказчику четыре корабля этого проекта ("Александр Обухов", "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Яков Баляев"). Еще четыре находятся на верфи в разной степени готовности.