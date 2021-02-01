Россия впервые представит за рубежом боевые машины "Бумеранг"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" впервые представит экспортно ориентированную бронетехнику на базе бронированной платформы "Бумеранг" на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в индийском городе Бангалор с 3 по 5 февраля. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

"Впервые за границей мы покажем бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17 на перспективной колесной платформе "Бумеранг". Платформа разработана по заданию Минобороны России, у нее высочайшие боевые и эксплуатационные возможности", - проинформировал Кладов.

По его словам, уникальность новейшей платформы состоит в возможности создавать на ее базе машины широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки "Военно-промышленной компании". На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году на Параде Победы, а также бронетранспортер К-16. В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем "Эпоха" с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет". Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.

Aero India является крупнейшей авиационно-космической выставкой Индии. Пройдет в этом году в городе Бангалор с 3 по 5 февраля. Россия представит на авиасалоне более 200 образцов продукции военного назначения.