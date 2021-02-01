Центр по ремонту российских вертолетных двигателей откроется в Индии в 2021 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Предприятие по ремонту российских двигателей для транспортных вертолетов типа Ми-17 будет открыто в Индии уже в этом году. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов в преддверии авиасалона Aero India 2021.

"Действительно, такой проект есть. Оборудование для центра уже поставлено. На реализацию проекта повлияла пандемия, которая заставила скорректировать сроки пуско-наладочных работ. Запуск объекта и ремонт первых двигателей планируются уже в этом году. Полная аттестация производства запланирована на 2022 год", - сказал он.

Как пояснил Кладов, открытие центра позволит Объединенной двигателестроительной корпорации закрепиться на крупнейшем за пределами России рынке. "Это станет возможным благодаря заключению лицензионных договоров и договоров на конструкторское и техническое сопровождение. <…> Для нас при этом открывается перспектива продвижения новых услуг, а у партнера - заинтересованность в нашей новой продукции и расширении поставок запасных частей для двигателей", - пояснил представитель Ростеха.

Вертолет Ми-8/17 является вторым по численности в мире военным вертолетом - в настоящее время на вооружении состоит 2 906 машин, что составляет 14% общемирового парка винтокрылой авиации военного назначения. Многоцелевые вертолеты Ми-8/17 выпускаются холдингом "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех").

Aero India является крупнейшей авиационно-космической выставкой Индии. В этом году она пройдет в городе Бангалор с 3 по 5 февраля. Россия представит на авиасалоне более 200 образцов продукции военного назначения.