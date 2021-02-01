"Алмаз-Антей" представит на Aero India 2021 систему С-400 "Триумф" и ЗРК "Викинг"

"Гости и участники выставки смогут ознакомиться с боевыми средствами ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Викинг", различными модификациями ЗРК "Тор", в том числе с автономным боевым модулем ЗРК "Тор-М2КМ" на шасси Tata", - отмечается в сообщении.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит широкий спектр продукции военного и гражданского назначения. В частности, зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" и зенитный ракетный комплекс "Викинг", на Международной авиакосмической выставке Aero India 2021. Мероприятие состоится в Бангалоре в начале февраля. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.

На объединенном стенде концерна представят модели ЗРС и ЗРК, а также видеоролики и медиапрезентации о системах разработки и производства холдинга.

Особое место в единой экспозиции концерна отведено радиолокационным средствам. В частности, "Радиофизика" представит радиолокационную станцию "Сула", модель разместят на отдельном подиуме.

Еще одно направление работы делегации концерна на Aero India 2021 - презентация возможностей холдинга по модернизации и ремонту средств ПВО. Специалисты расскажут о преимуществах технического обслуживания и восстановительного ремонта систем ПВО на местах дислокации и о проведении проверки и ремонта средств измерений техники ПВО с применением ремонтно-диагностического комплекса "Редиком". Его макет также представят на экспозиции холдинга. Кроме того, на стенде поместят информацию о возможностях концерна по модернизации зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска-М1" и ЗРК "Оса-АКМ1".

По данным пресс-службы, в делегацию холдинга помимо специалистов концерна ВКО "Алмаз-Антей" войдут представители пяти его дочерних обществ: НПО "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина, Ижевский электромеханический завод "Купол", "Радиофизика", предприятие "Гранит" и Ульяновский механический завод.

Aero India - крупнейшая авиационно-космическая выставка Индии. В этом году она пройдет в городе Бангалор с 3 по 5 февраля. Россия представит на авиасалоне более 200 образцов продукции военного назначения.