Подлодка "Новороссийск" после службы у берегов Сирии ушла в ремонт на Балтику

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Подводная лодка "Новороссийск" проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) после вахты у берегов Сирии идет в ремонт на один из заводов на Балтике. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Новороссийск" завершил боевую службу в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и направился в плановый ремонт на Балтику", - уточнил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что в составе Средиземноморской эскадры подлодку "Новороссийск" сменит однотипная субмарина "Старый Оскол", ранее прошедшая ремонт на Кронштадтском морском заводе. Пару ей составила подлодка "Краснодар".

"Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) ранее построили шесть подводных лодок проекта 636.3 для ЧФ. Некоторые из этих лодок во время нахождения в составе Средиземноморской эскадры неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" по целям террористов в Сирии.