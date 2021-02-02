{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая техника ВС РФ

Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя

В пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" уточнили, что тренированный расчет из двух человек может выполнить загрузку боеукладок машины за 20 минут
© Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Транспортно-загрузочная машина зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" способна заряжать боевую машину комплекса на переднем крае поля боя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех").

На эту тему
Оружие сокрушительной мощи. О российской артиллерии будущего и современных роботах

"Транспортно-загрузочная машина 9Т260 выполнена на шасси защищенного грузового автомобиля "Урал", оснащенного бронированными кабиной, кузовом и топливными баками. Таким образом, машина выдерживает попадание пуль калибра 5,45-7,62 мм и осколков, которые представляют одну из наиболее серьезных угроз на поле боя", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в УВЗ, тренированный расчет из двух человек может выполнить загрузку боеукладок машины за 20 минут.

Процесс выгрузки боеприпасов из транспортно-загрузочной машины в боевую машину максимально механизирован, что существенно снижает время перезарядки и повышает живучесть техники, сообщили в УВЗ. Одновременно возможна загрузка боеприпасами двух боевых машин.

Как сообщили в УВЗ, одна 9Т260 способна одновременно перевозить почти 600 снарядов калибра 57 мм, аэрозольные боеприпасы для постановки дымовых завес и свыше 2 тыс. патронов.

Транспортно-загрузочная машина, выполненная на базе бронированного "Урала", является одним из немногих защищенных средств обеспечения. Обычно российская техника данного класса выполняется на шасси грузовых автомобилей "Камаз" или "Урал".

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
Новейшие бронемашины "Бумеранг" одобрили для экспортных поставок
Техника на платформе "Бумеранг" будет впервые представлена за рубежом на Aero India 2021
Читать полностью