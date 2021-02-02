Военные летчики рассказали о своей работе в сирийской провинции Хасеке

ХАСЕКЕ, Сирия, 2 февраля. /ТАСС/. Экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России, несущие службу в провинции Хасеке в Сирии, где до сих пор наблюдается активность незаконных вооруженных формирований, рассказали о своих задачах. В их выполнении летчикам помогают наземные технические службы, которым при обслуживании и ремонте вертолетов приходится применять многолетний опыт.

Специалисты наземных служб прибывают на аэродром в городе Камышлы за несколько часов до планового вылета. Они проверяют двигатели, навигационные системы, вооружение и другие системы вертолетов, осуществляют их заправку. Как говорят сами летчики, победа в небе куется на земле.

"Специалисты всех направлений подготовки поддерживают безотказность и безаварийность работы комплексов и систем боевых и транспортных вертолетов. Проводят подготовку техники в любых метеоусловиях днем и ночью", - поясняет журналистам начальник технической эксплуатационной части звена Дмитрий Громов.

По его словам, у большинства инженеров, работающих с вертолетами, за плечами не одна сложная командировка, и опыт позволяет даже в условиях небольшого удаленного аэродрома на северо-востоке Сирии обслуживать самые сложные системы машин. В свободное время военнослужащие делятся накопленным опытом с товарищами.

Спектр задач в Хасеке

Спектр задач, выполняемых летчиками в Хасеке, достаточно широк. Сегодня звено в составе транспортного вертолета Ми-8АМТШ и боевого ударного вертолета Ми-35 сопровождает с воздуха колонну гражданских автомобилей, движущихся по стратегически важной трассе М4. Вертолет Ми-8АМТШ движется на расстоянии 5-10 км впереди колонны с группой огневой поддержки на борту. Он проводит воздушную разведку на предмет возможного появления вблизи трассы боевиков. В свою очередь ударный Ми-35 прикрывает колонну с тыла, чтобы к ней не пристроилась посторонняя техника.

Стокилометровый участок между городками Айн-Иса и Телль-Тамер по трассе М4 гораздо короче и удобнее для местных жителей, вывозящих свой урожай в соседние провинции Сирии, чем окрестные проселочные дороги. Но из-за активности боевиков они опасаются пользоваться им без сопровождения военных, поэтому пересекают неспокойные места длинными транспортными колоннами. Всего российские военнослужащие сопроводили на этой территории уже более 39 тыс. автомобилей.

Помимо гражданских колонн летчики сопровождают и совместные российско-турецкие патрули, которые следят за соблюдением режима прекращения огня в Хасеке. Также их задача - проведение воздушной разведки в провинции. Всего российские вертолеты выполняют не менее пяти вылетов в день.