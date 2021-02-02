Шойгу заявил, что мероприятия боевой подготовки в ВС РФ идут по плану

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ по плану выполняют мероприятия боевой подготовки в условиях ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Особо подчеркну, что в условиях ограничительных мер все мероприятия боевой подготовки выполняются планово. Ежедневно на полигонах практически отрабатывают задачи свыше 100 тыс. военнослужащих с применением около 3 тыс. единиц вооружения и техники", - сказал он.

Министр напомнил, что с марта начинается подготовка к военным парадам в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "В связи с этим прошу оперативный штаб спланировать добровольную вакцинацию военнослужащих, участвующих в тренировке парадных расчетов", - поручил министр.

По его словам, в ходе боевой подготовки надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения Военно-морского флота решают курсовые задачи. В ВКС организованы учебно-тренировочные полеты. В январе часть из них проводилась в Арктической зоне. Экипажи выполнили задания над акваторией Северного Ледовитого океана с дозаправкой в воздухе. По графику начался первый этап всеармейских соревнований в рамках подготовки к Армейским международным играм. "Выполнение намеченных мероприятий боевой учебы позволит войскам решать весь комплекс стоящих перед ними задач", - сказал министр.