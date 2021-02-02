В Минобороны подготовили свыше 200 специалистов-метрологов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Свыше 200 специалистов-метрологов подготовлено в Минобороны в рамках реализации Стратегии единства измерений в РФ до 2025 года, которая напрямую затрагивает сферу военной безопасности государства. Об этом сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Уже подготовлено свыше двухсот специалистов, что позволило охватить обязательной метрологической экспертизой все разработки военной техники и существенно снизить в войсках число нарушений, относящихся к системе обеспечения единства измерений", - сказал он.

Шойгу добавил, что на сегодняшнем совещании будет обсуждаться ход выполнения плана мероприятий по реализации государственной стратегии.