Задействованные в параде Победы военнослужащие пройдут вакцинацию до 1 марта

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие, которые примут участие в параде Победы, будут привиты от коронавируса до 1 марта. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

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"Партия препарата в количестве свыше 5 тыс. [доз] вакцины была доставлена в соединения и воинские части, где готовятся парадные расчеты, с соблюдением всех условий транспортировки. Вакцинацию первым и вторым компонентом военнослужащих, которые пройдут в составе пеших и механизированных колонн, планируется завершить до 1 марта текущего года", - сообщили в пресс-службе ЗВО.

Там отметили, что к настоящему моменту препаратом "Гам-ковид-вак" привиты уже свыше 1 тыс. участников парада Победы и торжественных шествий в гвардейской танковой армии Западного военного округа на территории Москвы, Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областей.

В пресс-службе уточнили, что вакцинация проводится на основании письменного согласия вакцинируемых. "После ввода вакцины в течение получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей", - сообщили в пресс-службе.

Военнослужащие танковой армии ЗВО уже начали тренировки к участию в парадах и торжественных шествиях 9 мая. "Сейчас необходимые тренировки проходят на плацу воинских частей и соединений: отрабатываются одиночная строевая подготовка, слаживание шеренг парадных расчетов, рот и батальонов", - пояснили там.