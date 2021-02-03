РФ ожидает решение Индии о проведении переговоров о закупке истребителей Су-30МКИ и МиГ-29

БАНГАЛОР, 3 февраля. /ТАСС/. Россия направила Индии предложение о закупке 21 истребителя МиГ-29 и 12 боевых самолетов Су-30МКИ, переговоры о поставках еще не начались. Об этом ТАСС на международном авиасалоне Aero India 2021 сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"Предложение на поставку 21 самолета МиГ-29 передано индийской стороне. Правительством Республики Индия принято решение о закупке указанных самолетов. Ожидаем решение штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур", - проинформировал Дрожжов.

"Предложение о поставке технологических комплектов для производства 12 дополнительных самолетов Су-30МКИ также передано партнерам. Ожидаем решение индийской стороны о проведении контрактных переговоров", - добавил замглавы ФСВТС.

По его словам, незначительная задержка в проведении переговоров связана с эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией коронавируса. "Отсутствие до последнего времени регулярного авиасообщения между странами существенно затрудняло проведение контрактных переговоров. Тем не менее переговорный процесс идет", - добавил Дрожжов.

В январе газета The Times of India сообщала, что Индия планирует закупить у России 21 легкий истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ. Приобретение по относительно низким ценам установочной партии МиГ-29 увеличит численность этих истребителей в составе ВВС Индии до 59. С закупкой 12 Су-30МКИ количество этих боевых самолетов в индийской военной авиации будет доведено до 284.

Aero India является крупнейшей авиационно-космической выставкой Индии. Она пройдет в этом году в Бангалоре с 3 по 5 февраля. Россия представит на авиасалоне более 200 образцов продукции военного назначения.