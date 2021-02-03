Россия планирует до конца года поставить Индии первый полк С-400

БАНГАЛОР, 3 февраля. /ТАСС/. Индийские военные специалисты прибыли в Россию и начали обучаться применению зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов на международном авиасалоне Aero India 2021.

"Индийские специалисты в январе 2021 года прибыли в Россию и приступили к обучению работе с данной системой", - проинформировал он.

По словам Дрожжова, поставка Индии С-400 "ведется по графику". "Первый полк предполагается поставить до конца текущего года", - сообщил замдиректора ФСВТС.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.