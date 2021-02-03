Проект модернизации истребителей Су-30МКИ для Индии находится на этапе обсуждения

БАНГАЛОР, 3 февраля. /ТАСС/. Проект модернизации многоцелевых боевых самолетов Су-30МКИ, состоящих на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Индии, находится на стадии обсуждения. Об этом на выставке Aero India 2021 сообщил ТАСС глава делегации АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Корнев.

"Проект находится на стадии обсуждения, российская сторона готова предложить Индии современный модернизационный пакет", - сказал Корнев.

"Учитывая многолетний опыт совместной работы и уникальную для мирового рынка степень кооперации между промышленностью наших стран, полагаем, что индийские предприятия выразят желание участвовать в модернизации собираемых на мощностях корпорации HAL (Hindustan Aeronautics Limited) истребителей Су-30МКИ", - добавил он.

Индия является крупнейшим в мире оператором экспортно-ориентированных многоцелевых боевых самолетов Су-30МКИ и неоднократно выражала намерение провести их масштабную модернизацию. Соответствующий проект получил в индийских СМИ обозначение Super Sukhoi. Предполагается, что он существенно повысит боевые возможности ВВС Индии.