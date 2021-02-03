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Индийская HAL готова начать выпуск российских самолетов Ил-112В

Решение остается за Министерством обороны республики, отметил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов

БАНГАЛОР /Индия/, 3 февраля. /ТАСС/. Индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) готова начать производство российского военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"Индийские партнеры проявляют интерес к самолету Ил-112В. Индийская корпорация HAL готова организовать его производство на своих предприятиях. Решение за Министерством обороны Республики Индия", - сказал Дрожжов на международном авиасалоне Aero India 2021.

Aero India - крупнейшая авиационная и космическая выставка в Индии, которая проходит в этом году в Бангалоре с 3 по 5 февраля. Россия представляет на авиасалоне более 200 образцов продукции военного назначения.

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