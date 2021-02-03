В России завершили госиспытания экспортной ракеты "воздух - воздух" большой дальности

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Государственные совместные испытания перспективной экспортной ракеты "воздух - воздух" большой дальности РВВ-БД проведены в России, сообщается в корпоративной газете "Вымпел" госМКБ "Вымпел" (специализируется на разработке ракет "воздух - воздух", входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Согласно данным КТРВ, ракета большой дальности РВВ-БД предназначена для поражения воздушных целей всех типов в любое время суток на всех ракурсах, в том числе с многоканальным обстрелом по принципу "пустил - забыл". Максимальная дальность пуска по некоторым типам целей достигает 200 км. Масса боевой части - 60 кг.

"В 2020 году были проведены государственные совместные испытания экспортной ракеты большой дальности РВВ-БД, конструкторской документации на изделие присвоена серийная литера "О1", - отмечает издание.

По его данным, "документация на изделие РВВ-БД передана в АО "КТРВ" для проведения обеспечения серийного изготовления и поставки изделий".

В 2019 году эксперты европейского оборонного журнала European Defence Review сообщали, что разрабатываемая КТРВ российская ракета РВВ-БД способна поразить воздушную цель на очень большом удалении, а "тактико-технические характеристики российских боеприпасов не уступают показателям западных ракет".