Памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыли на российской авиабазе Хмеймим

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 4 февраля. /ТАСС/. Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии открыли памятник летчику Роману Филипову, погибшему в бою с террористами после того, как его самолет был сбит в сирийской провинции Идлиб. Бюст майора Филипова, которому посмертно присвоено звание Героя России, создал скульптор Михаил Сердюков, автор аллеи Славы.

"Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался на сирийской земле с международным терроризмом, всем, кто не вернулся на родину и погиб, тем самым выполнив свой долг до конца. Среди них наш летчик, герой майор Филипов Роман Николаевич. Свою жизнь он посвятил благородному делу, защите нашей Родины", - сказал в ходе торжественной церемонии открытия памятника командующий группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

Памятник установлен на Хмеймиме рядом с бюстом другого российского военнослужащего, вертолетчика Ряфагатя Хабибулина, погибшего в 2016 году при освобождении Пальмиры от боевиков.

Как пояснил журналистам заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, при создании памятника военнослужащие советовались с родными Филипова, решение о его установке принималось сообща.

"Сегодня мы будем созваниваться с родителями Романа. Расскажем им об этом памятном дне, отправим фотографии и видео. А вообще у нас есть идея увековечить здесь не только память Романа Николаевича, а создать аллею героев, чтобы почтить всех погибших", - подчеркнул Курочкин.

О гибели Филипова

3 февраля 2018 года в Сирии в результате обстрела из зенитного ракетного комплекса членами террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) был сбит самолет Су-25СМ ВКС РФ, управляемый Романом Филиповым. Офицер катапультировался и приземлился в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб. На земле Филипов вступил в бой с террористами, находясь в окружении, был ранен и впоследствии подорвал себя гранатой. Террористы похитили его пистолет АПС, защитный шлем и кислородную маску.

Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России. На камне, за которым он укрывался от пуль боевиков, установлена мемориальная табличка, памятник ему установлен также в поселке Черниговка Приморского края, где летчик проходил службу в штурмовом авиационном полку Восточного военного округа. Похоронен Филипов с воинскими почестями на аллее Славы Коминтерновского кладбища в родном Воронеже.

Ранее Басманным судом Москвы были заочно арестованы четверо членов "Джебхат ан-Нусры", которые проходят обвиняемыми по уголовному делу о гибели Филипова. Им заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). Обвиняемые объявлены в международный розыск.