"Рособоронэкспорт" готов участвовать в индийском тендере на поставку неатомных субмарин

БАНГАЛОР, 4 февраля. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") готово участвовать в индийском конкурсе на поставку подводных лодок в рамках программы P75i. Об этом ТАСС сообщили в "Рособоронэкспорте" в ходе международного авиационного салона Aero India 2021.

"В случае получения соответствующей документации "Рособоронэкспорт" готов участвовать в нем. Индия к настоящему моменту не объявила этот тендер", - проинформировали в компании.

Программа ВМС Индии P75i по закупке шести неатомных подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой и ударным ракетным комплексом была инициирована в 2007 году. Стоимость проекта составляет порядка 500 млрд индийский рупий ($6,9 млрд). По состоянию на начало 2021 года тендер объявлен не был. Первоначально предполагалось, что первые подлодки P75i начнут поступать в ВМС Индии с 2030 года, однако, по мнению экспертов, пандемия коронавирусной инфекции отсрочит эти планы.