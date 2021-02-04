{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минобороны РФ опровергло данные о пересечении российским Ил-76 границы Эстонии

По данным военного ведомства, "3 февраля экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область"
Самолет Ил-76 Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Самолет Ил-76
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ опровергло информацию, распространяемую Главным штабом Сил самообороны Эстонии, о якобы имевшем место нарушении российским военно-транспортным самолетом Ил-76 воздушного пространства республики.

По данным военного ведомствам, "3 февраля экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область".

"Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. Экипаж самолета находился в постоянной связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые ни в день совершения полета, ни в последующие сутки никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли", - сказали в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.

Ранее пресс-секретарь Главного штаба Сил обороны Эстонии заявил агентству BNS, что российский самолет Ил-76МД якобы вторгся в воздушное пространство республики вблизи острова Вайндлоо и провел там менее минуты. МИД Эстонии вызвал посла России в стране и передал ему соответствующую ноту.

Теги
ЭстонияРоссия
Минобороны РФ построит военный госпиталь в Татарстане
Его площадь составит свыше 12,5 тыс. кв. м, он будет рассчитан на 150 человек
Читать полностью