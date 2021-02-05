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Более 30 самолетов и восемь беспилотников провели разведку у границ России

Для контроля за ними в воздух поднимался истребитель из состава дежурных по ПВО сил

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские средства контроля воздушного пространства за неделю обнаружили более 30 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов у границ РФ. Об этом говорится в опубликованном в пятницу номере газеты "Красная звезда".

"33 самолета-разведчика и восемь разведывательных БПЛА вели разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС", - сообщает издание.

По данным газеты, чтобы не допустить нарушения госграницы, в воздух один раз был поднят истребитель из состава дежурных по ПВО сил.

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