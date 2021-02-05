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Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия

На совещании рассмотрят вопросы по финансированию и состоянию производственных мощностей для новых закупок, рассказал министр обороны России

РЕУТОВ /Московская область/, 5 февраля. /ТАСС/. Вопросы дополнительных поставок гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности обсуждены на совещании, которое провел министр обороны России Сергей Шойгу.

"Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им вооруженных сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении", - сказал Шойгу на совещании, которое прошло на базе НПО машиностроения в подмосковном Реутове.

По словам министра, "на основании расчетов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности".

"Сегодня обсудим предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи", - сказал Шойгу.

Далее совещание продолжилось в закрытом для прессы режиме.

Теги
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