Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на "ВПК НПО Машиностроения"

РЕУТОВ /Московская область/, 5 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа акционерным обществом "Военно-промышленная корпорация (ВПК) НПО Машиностроения". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Глава военного ведомства проинспектировал производственную базу по тематике работ в интересах министерства обороны, а также уникальные установки стендовой базы предприятия, которые позволяют, подвергая изделия всевозможным видам испытаний, достичь высочайшего уровня их надежности", - говорится в сообщении.

Также министр осмотрел готовый подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион", перспективные разработки предприятия в области крылатых ракет и ракетных комплексов стратегического назначения, выставку изделий ракетно-космической техники, разработанных на заводе за более чем 75 лет работы.

"Кроме того, главе военного ведомства продемонстрировали комплекс теплопрочностных испытаний, позволяющий имитировать различные полетные условия, включая космический вакуум и нагрев до температур свыше 2 000 градусов, а также самый большой в Европе радиоизмерительный радиоколлиматорный стенд МАК-15", - говорится в сообщении.

В завершение работы на предприятии Шойгу провел рабочее совещание с руководителями ряда крупнейших корпораций оборонно-промышленного комплекса страны, представителями различных министерств и ведомств. На совещании были обсуждены вопросы развития высокоточного оружия большой дальности, оснащения им Вооруженных сил РФ и перспективы закупки гиперзвукового вооружения.

О предприятии

АО "ВПК НПО Машиностроения" входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". На предприятии создавались системы и комплексы, обеспечившие реализацию трех программ вооружения национального масштаба. Это оснащение ВМФ комплексами ракетного оружия с крылатыми ракетами надводного, подводного и берегового базирования (П-5, П-5Д, С-5,П-6,77-55, "Прогресс", "Аметист", "Малахит", "Базальт", "Вулкан", "Гранит", "Метеорит", "Яхонт", "Оникс").

Для оснащения стратегических ядерных сил здесь созданы ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами (УР-200, УР-100, УР-100К, УР-100У, УР-100Н, УР-100Н УТТХ).

Кроме того, в "ВПК НПО Машиностроения" созданы ракетоносители УР-500 и УР-500К, а также космические системы и аппараты различного назначения ("ИС", "УС", научные спутники-лаборатории "Протон 1-4"), автоматические и пилотируемые орбитальные станций ("Салют-2", "Салют-3", "Салют-5", "Алмаз-1", "Алмаз-Т").