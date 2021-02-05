"Северная верфь" намерена сдать в ближайшее время пять кораблей и судов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сдаст заказчикам в ближайшее время пять кораблей и судов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Игорь Орлов.

"В 2020 году мы передали Минобороны два корабля. Впереди три "рыбака" (рыболовецких судна - прим. ТАСС), два военных корабля", - уточнил он, отвечая на вопрос о сдаточных планах предприятия на ближайшую перспективу.

По линии государственного оборонного заказа "Северная верфь" строит, в частности, фрегаты проекта 22350 и модернизированного проекта под этим номером, а также корветы проекта 20385.

К настоящему времени ВМФ России переданы два фрегата проекта 22350 - "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". Еще четыре строятся, в том числе два - по модернизированному проекту.

"Северная верфь" построила корвет "Гремящий" проекта 20385. Ведется строительство еще одного корабля этого проекта.

Новый эллинг

Орлов сообщил, что "Северная верфь" получит новый эллинг для строительства кораблей океанской зоны в 2022 году.

"На 2021 год планируется завершение строительства, сдача - в 2022 году", - сказал он.

По его оценке, работы по строительству нового эллинга идут в соответствии с графиком. Будут построены два стапельных места шириной больше 50 м, длиной 240 м. Туда можно будет ставить любые корабли и суда, на строительство которых будет поставлена задача от Объединенной судостроительной корпорации и заказчика.

Предполагается, что новый эллинг будет использован для строительства фрегатов проекта 22350М.

Головной фрегат проекта 22350М

По словам Орлова, дата закладки на "Северной верфи" головного фрегата проекта 22350М пока не установлена.

"Дата закладки головного фрегата пока не установлена. Разработкой нового перспективного корабля дальней морской зоны занимается Северное проектно-конструкторское бюро в Санкт-Петербурге", - сказал он.

Накануне генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что после модернизации "Северная верфь" приступит к строительству модернизированных фрегатов проекта 22350М. По его словам, они будут еще более мощными и хорошо вооруженными. Госконтракт на разработку и строительство головного корабля подписан, добавил он.

По неподтвержденным официально данным, фрегаты проекта 22350М будут способны нести по 8 универсальных корабельных стрельбовых комплексов, то есть 64 ракеты "Калибр-НК", и/ или "Оникс", а в перспективе - гиперзвуковые "Цирконы".