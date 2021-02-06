Корабль "Иван Антонов" Черноморского флота проходит проливы к Средиземному морю

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Корабль противоминной обороны "Иван Антонов" Черноморского флота (ЧФ) проходит проливы в направлении Средиземного моря, сообщили в субботу журналистам в отделе информационного обеспечения флота.

"Экипаж корабля противоминной обороны "Иван Антонов" ЧФ начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Корабль осуществляет переход в дальнюю морскую зону для пополнения постоянной оперативной группировки ВМФ России в Средиземном море", - говорится в распространенном сообщении.

Экипаж корабля совершает переход из Севастополя в Средиземное море в рамках плановой ротации сил группировки. Вместе с кораблем противоминной обороны "Иван Антонов" проливы проходит спасательный буксир СБ-36 из состава отряда судов обеспечения ЧФ.