Вооруженные силы России в 2020 году пополнили почти 40 новых полков и соединений

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Почти 40 новых соединений, полков и воинских частей сформированы в различных видах войск Вооруженных сил РФ в 2020 году. Об этом заявил начальник управления планирования обеспечения Вооруженных сил основными видами вооружения, военной техникой и другими материальными средствами Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Дудкин.

"В 2020 году только в Сухопутных войсках сформированы и перевооружены 15 соединений и воинских частей, в Воздушно-космических силах - 17 полков, в Военно морском флоте - четыре соединения и воинские части, в Ракетных войсках стратегического назначения - три полка", - сказал Дудкин в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

Он отметил, что это лишь часть показателей. "Работа проведена колоссальная, ее результаты видны даже невооруженным взглядом", - подчеркнул он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что уровень оснащенности российской армии и флота к концу 2024 года современным вооружением возрастет до 75,9%.