ПЗРК "Метка" и РСЗО "Торнадо-Г" на тягаче ДТ разрабатываются в России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Метка" и модификация реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" на шасси тягача семейства ДТ разрабатываются в России. Об этом заявил начальник управления планирования обеспечения Вооруженных сил основными видами вооружения, военной техникой и другими материальными средствами Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Дудкин.

"Среди перспективных комплексов вооружения - штурмовой роботизированный комплекс "Штурм", зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", ПЗРК "Метка", ЗРК "Птицелов", РСЗО "Торнадо-Г на ДТ". И это далеко не весь список", - сообщил Дудкин в интервью газете "Красная звезда".

В настоящее время также проводится разработка, принятие на вооружение или государственные испытания ряда новейших систем вооружения. "Уже разработаны, приняты на вооружение или проходят государственные испытания гиперзвуковые комплексы "Кинжал", "Циркон", крылатые ракеты "Калибр", танки "Армата" и "Прорыв-3", БМП "Армата" и "Курганец-25", БТР "Бумеранг", боевые машины поддержки танков "Терминатор", РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", минометные комплексы "Дева", "Дрок", "Магнолия" и "Флокс", зенитные ракетные комплексы "С-300В4", "Бук-М3", "Тор-М2" и "Тор-М2-ДТ", ПЗРК "Верба", защищенные автомобили "Тайфун", "Тайфун-ВДВ" и "Астейс", - проинформировал Дудкин.

В семейство шасси двухзвенных гусеничных тягачей ДТ, разработанных АО "Машиностроительная компания "Витязь" (концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") входят транспортеры ДТ-10ПМ, ДТ-20ПМ и ДТ-30ПМ.