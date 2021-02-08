Проект концепции единого геоинформационного пространства ВС РФ планируют утвердить в марте

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Проект концепции формирования и развития единого геоинформационного пространства Вооруженных сил (ВС) РФ на период до 2030 года планируется подписать в марте. Об этом сообщил начальник военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ - начальник топографической службы ВС РФ генерал-майор Александр Зализнюк.

"Разработан проект концепции формирования и развития единого геоинформационного пространства Вооруженных сил РФ на период до 2030 года. Утвердить проект планируется в марте 2021 года", - сказал Зализнюк в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

По его словам, в настоящее время для повышения эффективности топогеодезического и навигационного обеспечения ВС РФ проводится модернизация наземного специального комплекса космической геодезической системы второго поколения, испытания которой завершаются в 2021 году.

"Завершены исследования по определению облика и принципов построения перспективной (третьего поколения) космической геодезической системы мониторинга геофизических параметров Земли для информационного обеспечения системы ГЛОНАСС", - сообщил Зализнюк.

Начальник топографической службы ВС РФ отметил, что мероприятия по исследованию и разработке перспективных помехозащищенных средств навигационного обеспечения на период до 2030 года спланированы в рамках проекта подпрограммы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2021-2030 годы" государственной программы "Космическая деятельность России".