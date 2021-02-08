На Новой Земле прошла первая смена летных экипажей МиГ-31БМ на опытно-боевом дежурстве

МУРМАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Первая смена летного состава и истребителей МиГ-31БМ в ходе опытно-боевого дежурства состоялась на аэродроме Северного флота Рогачево на Новой Земле. В современной истории России такое отрабатывается впервые, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.

"На аэродроме Северного флота Рогачево на острове Южный архипелага Новая Земля состоялась первая смена летного состава и истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиаполка, которые месяц назад заступили на опытное боевое дежурство по охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве Арктики. Опытно-боевое дежурство истребителей-перехватчиков Северного флота на Новой Земле в современной истории России отрабатывается впервые", - говорится в сообщении.

На флоте пояснили, что в ходе дежурства оценивают боевые возможности применения истребительной авиации в высоких широтах Арктики. Летчики нарабатывают опыт взлета и посадки на всесезонных аэродромах островов Северного Ледовитого океана, где суровые погодные условия оказывают существенное влияние на использование самолетов и вертолетов.

"Низкая температура воздуха, сильный боковой ветер, туман и низкая облачность, обильные снегопады и другие капризы природы могут произойти очень быстро, даже вопреки прогнозам метеорологов. Поэтому полеты в Арктике всегда проводятся по фактической погоде. В день первой смены опытно-боевого дежурства летчикам повезло. Вместе с заступлением на опытно-боевой пост, они смогли отработать тренировочные полеты на перехват условного противника", - уточнили в пресс-службе.

Условия несения службы подчиненных на острове проверил командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Он прибыл на аэродром Новой Земли с аэродрома на Кольском полуострове за штурвалом истребителя МиГ-31БМ, выполнил посадку, оценив лично степень надежности и летные возможности модернизированной авиационной техники.

Ранее сообщалось, что торжественный ритуал заступления на боевое дежурство прошел на аэродроме Рогачево 16 января. Несколько лет назад на Новой Земле на боевое дежурство по охране воздушного пространства российской Арктики заступил зенитный ракетный полк соединения ПВО 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, на вооружении которого стоит зенитная ракетная система С-400 "Триумф".

Возможности МиГ-31БМ

Самолеты МиГ-31БМ - современная версия сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия. Он предназначен для обнаружения и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в любое время суток и в любых погодных условиях.

На МиГ-31БМ установлена новая система управления вооружением и радиолокационные станции, позволяющие обнаруживать цели на дальности до 320 км и поражать их на расстоянии до 280 км. Самолет способен сопровождать до десяти и поражать шесть воздушных целей одновременно. По информации российского Центра анализа стратегий и технологий, в 2016 году ВКС получили 17 МиГ-31БМ, в 2017-2018 годах поставлялись более 20 экземпляров ежегодно.