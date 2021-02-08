"Калашников" начал продажи укороченного карабина TG2 на российском рынке

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") начала продажи на российском рынке укороченной модификации новейшего гражданского карабина TG2 под патрон 366ТКМ. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"8 февраля в бренд-зонах "Калашникова" по всей России в продажу поступает новая версия гладкоствольного карабина TG2 (исполнение 3) с укороченным стволом. По внешнему виду данный образец идентичен автомату АК104 и нарезным карабинам "Сайга" исполнение 33. Карабин TG2 имеет ствол длиной 341 мм со сверловкой "Парадокс", складной приклад и боковую планку для крепления оптики", - проинформировали в "Калашникове".

Как отметили в компании, баллистика патрона 366ТКМ позволяет эффективно использовать данное оружие на соревнованиях по практической стрельбе, на охоте и для учебно-тренировочной стрельбы на дистанциях до 300 метров.

В 2020 году "Калашников" вывел на рынок такие новинки гражданского стрелкового оружия как карабины TR9, TR3 и "Сайга-308", "На их долю уже приходится около 1 млрд рублей из общей выручки от реализации гражданского стрелкового оружия", - отметили в "Калашникове".

Группа компаний "Калашников" является крупнейшим российским производителем гражданского оружия.