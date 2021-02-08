Су-57 получил максимально автоматизированную кабину

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Многоцелевой истребитель 5-го поколения Су-57 получил кабину с максимальной степенью автоматизации процессов. Об этом говорится в журнале "Новые горизонты", выпускаемом Объединенной авиастроительной корпорацией (под управлением госкорпорации "Ростех").
По данным издания, на Су-57 достигнута максимальная автоматизация процессов пилотирования и боевого применения, благодаря чему разработчикам удалось создать одноместный многофункциональный истребитель.
Как сообщил изданию начальник отдела кабин ОКБ Сухого компании "Сухой" (в составе ОАК) Никита Дорофеев, автоматизация, комплексирование информации и интеллектуальная поддержка являются определяющими требованиями к эргономике кабины современного истребителя. "Теоретически летчик после выполнения взлета и до момента захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, а осуществлять поиск и атаку целей. Причем и этот процесс также в достаточной степени автоматизирован", - подчеркнул он.
Согласно данным журнала, на истребителе установлены многофункциональные индикаторы, способные обеспечивать летчика большим объем информации о тактической обстановке и о работе систем самолета.
На Су-57 реализована технология интеллектуальной поддержки, которая помогает летчику выполнять поставленные задачи, отмечается в "Новых горизонтах".
Истребитель Су-57 является наиболее современным многоцелевым боевым самолетом российского производства.