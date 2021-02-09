Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Минобороны

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом во вторник сообщили журналистам в военном ведомстве.

"В Москве под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу начался ежегодный оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в течение трех дней участники сбора обсудят вопросы, касающиеся тенденций развития военно-политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск.

В сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС РФ, военных округов, Северного флота, родов войск, командований объединений, руководители центральных органов военного управления - всего более 350 человек.

Высшие и старшие офицеры проанализируют систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях, проведут обмен мнениями по актуальным проблемам и наметят пути их решения. Участники сборов также посетят Главный храм ВС РФ и музейный комплекс "Дорога Памяти".